Ilrestodelcarlino.it - Campegine, auto in fiamme dopo furto di cassaforte

(Reggio Emilia), 5 aprile 2025 – Sembra da ricondurre a un tentativo di distruggere ogni prova e traccia in seguito a unl’incendio che è stato segnalato pocola mezzanotte nei pressi del cimitero di, in via Rimembranze, dove i vigili del fuoco di Sant’Ilario hanno domato il rogo che aveva interessato un’vettura, su cui è stata rinvenuta unarubata. Le indagini hanno permesso ai carabinieri di risalire a unavvenuto a Cavriago, dove i ladri avevano rubato non solo ladall’abitazione (con all’interno oggetti in oro e denaro contante per un bottino evidente), ma anche l’vettura per poter fuggire. Una volta al sicuro, i ladri hanno tagliato la parte posteriore per aprire il forziere e svuotarlo del suo contenuto. A quel punto, per eliminare ogni traccia, è stata incendiata l’con all’interno il forziere ormai vuoto.