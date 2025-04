Cittadella-Carrarese | Pavan torna in difesa Rabbi e Okwonkwo in attacco

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Capradossi; Carissoni, Vita, Palmieri, Tronchin, Masciangelo; Rabbi, Okwonkwo. A disp. Maniero, Matino, Rizza, Piccinini, Casolari, Amatucci, Tessiore, D'Alessio, Voltan, Pandolfi, Diaw, Desogus. All. Dal Canto. Carrarese (3-5-2): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Torregrossa, Finotto. A disp. Ravaglia, Fontanarosa, Oliana, Bouah, Melegoni, Capezzi, Cavion, Milanese, Cherubini, Shpendi, Manzari, Cerri. All. Calabro. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Garzelli di Livorno e Ricciardi di Ancona. Quarto uomo: Sfira di Pordenone. Var: Nasca di Bari. Avar: Minelli di Varese. Stadio: Tombolato (ore 15). CARRARA – Il Cittadella ritrova Pavan che ha scontato il turno di squalifica e dovrebbe andarsi a riposizionare al centro della retroguardia.

