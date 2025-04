Yemen missile americano su un gruppo di miliziani Houthi Lo sfottò di Trump | Ops non potranno attaccarci – Il video

Leggi su Open.online

Diverse decine di persone, in una sorta di cerchio o ovale, mentre sembra stiano ricevendo degli ordini militari. Poi un lampo bianco e una nuvola di fumo, che con il passare dei secondi lascia spazio a un piccolo cratere. «Questisi sono radunati per ricevere istruzioni su come attaccare. Ops, non ci saranno attacchi da parte di questi». A esultare sui social, con tanto di, è il presidenteDonald. «Non affonderanno mai più le nostre navi!», insiste il tycoon ricordando come il conflitto nel Mar Rosso continui così come gli assalti dei ribelli delloalle navi commerciali e militari.April 4, 2025 Il, il botto e la gioia di DonaldLe immagini, in bianco e nero e riprese dall’alto, non lasciano molto spazio all’interpretazione.