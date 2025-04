Ilfattoquotidiano.it - Ora vediamo gli effetti dei lockdown rigidi che denunciava l’epidemiologo Ioannidis

di Sara Gandini e Paolo BartoliniE’ un vero piacere ascoltare Johnpiù citato al mondo, che si è esposto fin dall’inizio lavorando per produrre evidenze scientifiche durante la pandemia, anzi la sindemia. In una recente lunga intervista (The legacy of COVID-19 policies with John, by von Bastian Barucker) attraversa con pacatezza, ma in modo molto preciso e chiaro, tutte le domande che la sindemia ha sollevato nella cittadinanza e racconta che persino lui, nonostante il vasto riconoscimento internazionale a livello di comunità scientifica, ha subito attacchi personali ferocissimi per aver avuto il coraggio di mettere in luce i limiti delle politiche di gestione della pandemia. Che sia rimasto in larga parte inascoltato, dice della scarsa ricettività dei decisori politici, troppo indaffarati a coltivare il mito del “rischio zero” e non assumersi responsabilità, usando la foglia di fico hi-tech per un problema che impattava su tutta la società e subiva glidelle diseguaglianze sociali.