Carpegna Prosciutto sfida Juvi Cremona per il miglior piazzamento in post-season

Carpegna Prosciutto che cerca il miglior piazzamento possibile in vista della post-season. Ad ospitare la formazione marchigiana è la Juvi Cremona, di casa presso il PalaRadi usato anche dai cugini della Vanoli. La formazione lombarda, allenata da coach Luca Bechi, con assistenti Danilo Quaglia e l'ex responsabile del settore giovanile pesarese, Mattia Costa, non sta attraversando il miglior momento della stagione. Nelle ultime cinque uscite sono arrivate cinque sconfitte, l'ultima giovedì a Rimini, e la classifica attuale la vede al terz'ultimo posto insieme a Livorno e Vigevano, ad appena +2 su Nardò penultima. Ma la Juvi si batte sempre fino alla sirena. La coppia titolare di guardie è formata nelle ultime gare dal duo statunitense Eric Washington ed Eddy Polanco, una coppia che però non ha portato grande fortuna fino a questo momento in casa Cremona.

