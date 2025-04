Sport.quotidiano.net - Napoli-Bologna: Sfida Storica tra Vittorie e Sconfitte Memorabili

Vedie. sono dolori per i rossoblù, almeno in tempi recenti, vittoriosi solo una volta nelle ultime dieci sfide contro gli azzurri. Un’occasione in più per invertire un trend negativo contro i partenopei, e non solo al Maradona, dove l’11 maggio ilconquistò lavittoria-Champions (0-2 firmato Ndoye-Posch e tutti in piazza a far festa), ma anche al Dall’Ara, dove soltanto Sinisa negli ultimi dieci anni è riuscito a dare un dispiacere ai partenopei. Da qui comincia il viaggio di un confronto storico, che lunedì compirà 152 candeline, tra A, B e Coppa Italia, e che vede ilavanti nel bilancio con 61a 48, a fronte di 42 pareggi. Santander, due volte, e Dzemaili, assieme a lorotutta festeggiò in massa il 25 maggio del 2019 quel 3-2 sull’allora undici di Carlo Ancelotti mettendo la più dolce delle ciliegine su un girone di ritorno da record: dall’ormai iconico, al contrario, 0-4 col Frosinone e una retrocessione apparsa come ormai certa, al subentro di Mihajlovic e un decimo posto storico, sigillato proprio in quell’occasione.