La Vigor cerca la vittoria a L' Aquila | Ferrara guida l' attacco

Vigor non ha più scelta. Deve vincere, mostrare finalmente la sua anima. Affidarsi o sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi non servirebbe a nulla. I buoni propositi vengono detti e ripetuti da mesi, ora sta alla squadra fornire risposte concrete. Antonio Ferrara, numeri alla mano il leader offensivo della compagine senigalliese, ne è consapevole e in Abruzzo si aspetta continuità. Ingrediente imprescindibile per non partire battuti al "Gran Sasso d'Italia". "Sicuramente a L'Aquila arriveremo con maggiore fiducia, perché contro la Samb si è rivista una Vigor propositiva, agguerrita, capace di creare molte più occasioni da gol rispetto alle uscite precedenti - spiega Antonio Ferrara -. Purtroppo però nel calcio contano i risultati e domenica scorsa abbiamo perso un'occasione per raccogliere punti che ci avrebbero fatto estremamente comodo".

