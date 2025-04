Sport.quotidiano.net - La Lucchese sospende lo sciopero e punta alla salvezza al Mannucci di Pontedera

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dietrofront. Lascenderà regolarmente in campo questo pomeriggio al "" die porterà a termine il campionato, con la speranza di poter conquistare la, a questo punto, solo attraverso la "forbice". La conferma della sospensione (non revoca) dello "" minacciato nei giorni scorsi dsquadra – nell’ ipotesi che la nuova proprietà, riconducibile al romano Benedetto Mancini (fino a ieri in Camera di Commercio la proprietà figurava, però, ancora nelle mani della Sanbabila), non avesse fatto fronte ai pagamenti arretrati per un importo di circa 1 milione di euro – , è arrivata dal campo di allenamento di Saltocchio, dove assiemesquadra, c’erano anche i rappresentanti dell’ "AIC". Nonostante che, a ieri pomeriggio, sui conti correnti dei calciatori non fosse arrivato alcun bonifico, la squadra ha deciso, al momento, di interrompere lo stato di agitazione e di portare a termine il campionato, continuando a dare il massimo, come ha fatto fino a domenica scorsa, quando ha battuto la Ternana, dando esempio di serietà, di grande professionalità e attaccamentomaglia, anche senza riscuotere un euro dall’ottobre scorso.