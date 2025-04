Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Giappone 2025: pole di Verstappen, quarto Leclerc

Nelle qualifiche di oggi, sabato 5 aprile, è stata determinata ladidel GP deldel Mondiale di F1, che vedrà culminare domani, domenica 6, il fine settimana con la gara di Suzuka che sarà valida come terzo round del calendario stagionale della F1.Escono di scena cinque piloti in Q1, ovvero Hulkenberg, 16°, Bortoleto, 17°, Ocon, 18°, Doohan, 19°, e Stroll, 20°, mentre altri cinque vengono invece eliminati in Q2, ovvero Gasly, 11°, Sainz, 12°, Alonso, 13°, Lawson, 14°, e Tsunoda, 15°.In Q3 dieci piloti si contendono laposition:al palo per la Red Bull di, affiancato in prima fila dalla Mclaren di Piastri. Seconda fila per l’altra McLaren di Piastri e per la Ferrari di, che precede le Mercedes, in terza fila con Russell davanti ad Antonelli.