Terza Categoria | San Zaccaria in corsa per la promozione in Seconda

Settimana decisamente intensa per laravennate, soprattutto per le squadre del girone A che devono giocare oggi, per recuperare la 10ª di ritorno, e anche sabato prossimo – si gioca la 21ª giornata, rinviata il 15 febbraio – che sarebbe stato invece di riposo, in attesa della sosta pasquale. Proprio nel girone A, oggi, il Sansi gioca una fetta importante diin, ospitando al "Soprani" il Saline Romagna, sesto in classifica ma avversario sempre temibile con un attacco di 51 gol uno dei migliori della: e sarà anche una lotta tra bomber con Nicola Montanari Gatti dei padroni di casa, già in gol 16 volte, contro i 9 di Sintucci del Saline. Anche se deve ancora riposare, il Sanha 4 punti di vantaggio sulla Polisportiva Camerlona che proprio oggi si ferma per riposare.