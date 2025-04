G20 e l' intervista a Sabrina Impacciatore | L' umanità avrebbe bisogno di guide empatiche non di leader

Sabrina Impacciatore vi rimandiamo all'ultima puntata della seconda stagione di Call My Agent - Italia. Interpreta se stessa, scherzando sulla sua avviatissima seconda carriera sbocciata negli Stati Uniti, dopo essere stata l'amatissima protagonista dell'antologica The White Lotus (con tanto di candidatura agli Emmy). Una prova, quella, sul filo della bonaria farsa, ironica e auto-ironica. Ora, l'attrice romana, è in un altra grande produzione (letteralmente) a stelle e strisce, ossia G20 di Patricia Riggen, film Prime Video (in streaming dal 10 aprile), nel quale interpreta nientemeno che la Presidente del Fondo Monetario Internazionale, affiancando Viola Davis . Movieplayer.it - G20 e l'intervista a Sabrina Impacciatore: “L'umanità avrebbe bisogno di guide empatiche, non di leader” Leggi su Movieplayer.it Nel pieno della sua carriera americana, l'attrice racconta com'è stato lavorare con Viola Davis - versione POTUS - nel film Prime Video. E sulla (vera) politica ci dice: "Mi auguro ci siano figure più illuminate che possano mostrare un percorso che punti dritto all'amore". Per cogliere la bravura divi rimandiamo all'ultima puntata della seconda stagione di Call My Agent - Italia. Interpreta se stessa, scherzando sulla sua avviatissima seconda carriera sbocciata negli Stati Uniti, dopo essere stata l'amatissima protagonista dell'antologica The White Lotus (con tanto di candidatura agli Emmy). Una prova, quella, sul filo della bonaria farsa, ironica e auto-ironica. Ora, l'attrice romana, è in un altra grande produzione (letteralmente) a stelle e strisce, ossia G20 di Patricia Riggen, film Prime Video (in streaming dal 10 aprile), nel quale interpreta nientemeno che la Presidente del Fondo Monetario Internazionale, affiancando Viola Davis .

