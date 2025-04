Ilfattoquotidiano.it - I dazi Usa non nascono per punire, ma per sopravvivere: è finito il tempo del ‘lasciar fare’

A volte anche i manuali di economia vengono smentiti. E quando accade, a farlo non è un professore, ma la realtà. Per anni ci hanno insegnato che il libero mercato fosse la soluzione a ogni problema. Che se lasciamo fare alle imprese, ai capitali e alle merci, tutto andrà per il meglio. La globalizzazione era vista come un treno veloce che portava sviluppo, benessere, occupazione. Ma già da qualche anno quel treno si è fermato in una stazione sbagliata. E il Paese che più ha creduto in questa visione, gli Stati Uniti, è il primo a cambiare direzione.Trump ha rilanciato la guerra dei, e Biden – nonostante il cambio di tono – non ha davvero invertito la rotta. L’America oggi vuole proteggere il proprio mercato. Ma perché? Cerchiamo di semplificare i concetti.Immagina una famiglia che compra tutto all’estero, anche il pane.