Cesena sfida il Sudtirol | Mignani prepara la battaglia contro Castori

"Al Druso col coltello fra i denti". Da contrapporre agli "occhi della tigre" che caratterizzano di solito le squadre di Fabrizio, tecnico del, una delle icone nella hall of fame del. Michelesa che non sarà facile cavarsela nella tana di Bolzano. "Ilè una squadra che con l’arrivo di misterè cresciuta, ha raccolto punti importanti ed ha disputato gare di un certo livello. Per me non è una sorpresa. Lo conosco da tanto tempo, con lui ho parlato anche in occasione del premio Panchina d’oro , ha una identità ben precisa che riesce a trasmettere, a trasferire alla squadra. Domani mi aspetto una gara molto difficile, maschia, complicata, fisica nella quale ci sarà innanzitutto dare". Nel dna die del suo staff la determinazione è l’aspetto saliente, niente gioco dal basso, ma rinvii del portiere alla ricerca della boa in attacco, nel nome del più classico palla avanti e pedalare.