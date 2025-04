Spazionapoli.it - Bologna-Napoli, novità e ballottaggio da decidere: i dubbi di Conte

In casa deldiperci sonoed un. Dopo la vittoria del Maradona contro il Milan, ilha di fronte a sé un match ancora più difficile. Nel monday night di questo turno di campionato di Serie A, infatti, gli azzurri saranno di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per giocare contro la squadra più in forma del campionato: il.La squadra guidata da Vincenzo Italiano, di fatto, sta vivendo davvero un momento straordinario.Basta pensare solo al quarto posto attuale in classifica e al probabilissimo accesso alla finale di Coppa Italia. Il, però, deve assolutamente vincere contro i rossoblù per evitare di perdere ulteriore terreno dall’Inter, la quale giocherà oggi a Parma. Proprio per questo motivo, di fatto, Antoniovuole prendersi tutto il tempo per assumere alcune decisioni davvero importanti.