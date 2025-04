Capello | Ranieri speciale per semplicità Pioli ottima scelta per il post

Capello alla Gazzetta dello Sport, anzitutto del presente di tale sfida: “Se potessi allenare una delle due domani? In questo momento mi intrigherebbe maggiormente la Juventus, a me piacciono le sfide. Ranieri ha già vinto la sua, la Roma è in viaggio. Tudor invece è in fase di ripartenza. Chi va in Champions? Una pizza la giocherei sulla Juve perché ho la sensazione che i bianconeri non abbiano ancora mostrato tutte le risorse”.Il focus si è poi sostato proprio sull’attuale allenatore della Roma, autore di una rimonta fuori da ogni logica: “Ranieri è speciale perché non si inventa nulla, cerca la semplicità e la logica. Motiva e mette in campo i giocatori migliori nei ruoli adatti per esaltarne le caratteristiche. Sololaroma.it - Capello: “Ranieri speciale per semplicità, Pioli ottima scelta per il post” Leggi su Sololaroma.it Alla vigilia di un Roma-Juventus cruciale per le speranze Champions di entrambe le squadre, ha parlato il doppio ex Fabioalla Gazzetta dello Sport, anzitutto del presente di tale sfida: “Se potessi allenare una delle due domani? In questo momento mi intrigherebbe maggiormente la Juventus, a me piacciono le sfide.ha già vinto la sua, la Roma è in viaggio. Tudor invece è in fase di ripartenza. Chi va in Champions? Una pizza la giocherei sulla Juve perché ho la sensazione che i bianconeri non abbiano ancora mostrato tutte le risorse”.Il focus si è poi sostato proprio sull’attuale allenatore della Roma, autore di una rimonta fuori da ogni logica: “perché non si inventa nulla, cerca lae la logica. Motiva e mette in campo i giocatori migliori nei ruoli adatti per esaltarne le caratteristiche.

