Esonero Thiago Motta tecnico amareggiato dopo la decisione | Mi avevano espresso fiducia Abbiamo sempre avuto una convinzione

Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole dell'ex allenatore della Juventus, esonerato nel corso dell'ultima sosta per le nazionali. Di seguito le sue parole sulla fiducia che la società gli aveva espresso.

FIDUCIA DELLA SOCIETÀ – «Pubblicamente la loro era una chiara e indicazione di proseguire il percorso. Segnali importanti, che alla fine danno tranquillità e stimoli per continuare a lavorare. Noi avevamo la convinzione di continuare a impegnarci per finire la stagione arrivando al quarto posto, con la qualificazione in Champions. Ma conosco il calcio e so che le cose possono finire come sono finite perché in una squadra grande come la Juventus la vittoria è un imperativo e, soprattutto nelle ultime due partite, non abbiamo fatto bene e loro hanno, legittimamente, scelto un'altra strada»

L'INTERVISTA COMPLETA DI THIAGO MOTTA AL CORRIERE DELLA SERA