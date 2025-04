Sport.quotidiano.net - Cittadella-Carrarese: Scontro Diretto Cruciale per la Salvezza al Tombolato

con tante certezze, retaggio del successo sul Bari, ma anche con la consapevolezza che c’è ancora molto da pedalare per raggiungere l’obiettivo. Laè chiamata quest’oggi ad unocontro la squadra del suo ex allenatore. Ilsta facendo bene in trasferta ma stenta in casa; al contrario gli azzurri vanno forte allo stadio dei Marmi mentre fuori casa collezionano buone prestazioni ma pochi punti. Con due formazioni dai trend opposti sarà curioso capire come potrà andare a finire al ““ dove una delle due dovrà forzatamente migliorare le proprie statistiche. Calabro sembra aver recuperato in extremis Nicolas Schiavi, che era in forse per una distorsione alla caviglia. L’argentino è rientrato tra i convocati ma resta da appurare se verrà schierato dal primo minuto in cabina di regia o se si accomoderà in panchina e verrà sostituito da qualcun altro.