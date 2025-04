Sport.quotidiano.net - Derby Lucchese-Pontedera: si gioca nonostante lo sciopero dei calciatori

Tanto tuonò che.non piovve. Oggi lasi presenterà al Mannucci e ilnumero 44 contro ilsi giocherà regolarmente. Questola decisione, sbandierata fin da martedì, deirossoneri di scioperare se entro venerdì non avessero ricevuto almeno parte degli stipendi (non riscuotono da ottobre, ndr). Ieri i bonifici non sono arrivati, ma la società con una comunicazione scritta ha "garantito l’intervenuto ordine di bonifico per tre mensilità" e tanto è bastato a convincere Magnaghi e compagni a fare marcia indietro dopo un incontro avvenuto alle 19 di ieri con l’associazione. La trasferta resta invece vietata ai tifosi lucchesi dopo gli incidenti del 27 febbraio sulla A12 con quelli del Perugia. In casatuttavia nessuno ha mai pensato che oggi non si sarebbeto.