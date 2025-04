Calcio Lucchese in campo nonostante tutto | revocato lo sciopero

Leggi su Corrieretoscano.it

Alla fine laci sarà.gli stipendi arretrati e le tensioni con la società, i rossoneri hanno scelto di onorare l’impegno e scendere regolarmente inoggi pomeriggio alle 17.30 allo stadio “Mannucci” per il derby contro il Pontedera, valido per la 34ª giornata di campionato. La decisione è però maturata soltanto all’ultima curva, nella serata di venerdì, dopo un incontro tra la squadra, il rappresentante dell’AIC Andrea Fiumana e lo staff tecnico al termine dell’allenamento. I giocatori, pur non avendo ancora ricevuto i bonifici promessi – in stand-by da ottobre – hanno scelto di sospendere lopreannunciato nei giorni scorsi, accogliendo la garanzia scritta della società sull’avvenuto ordine di pagamento relativo a tre mensilità.In un comunicato congiunto con l’Associazione Italiana Calciatori, i tesserati dellahanno spiegato che la scelta di giocare è stata dettata “dal rispetto per la maglia, per la città di Lucca e per l’integrità del campionato”, ma anche condizionata dalla necessità di tutelare la loro dignità professionale.