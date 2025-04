Lanazione.it - Al Calzaturificio Soldini consegnato un importante riconoscimento

Arezzo, 5 aprile 2025 – Alun: il francobollo dedicato alle Eccellenze del Made in Italy. A Roma presso il MIMIT - Ministero delle imprese e del Made in Italy, Salone degli Arazzi, alla presenza del Ministro Adolfo Urso e dell’imprenditore Rossano, di Poste Italiane, Poligrafico e Zecca dello Stato, nell’ambito delle iniziative della Giornata Nazionale del Made in Italy, è avvenuta la consegna aldel francobollo dedicatogli, facente parte della serie tematica le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” . L’e prestigiosa assegnazione conferma l’eccellenza nel lavoro del, in un lungo percorso, dal 1945 ad oggi. Ilcelebra il ruolo dell’azienda, tra le più longeve del panorama calzaturiero nazionale, da ottanta anni attiva con una straordinaria combinazione tra tradizione, artigianalità, creatività e innovazione.