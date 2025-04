Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: pole da fenomeno di Verstappen, affonda Hamilton. La griglia di partenza

9.18 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.9.16 Domani la gara si svolgerà alle 7.00 in Italia.9.15 Il distacco di Leclerc dalla vetta, di tre decimi, dice tutto sulla consistenza attuale della Rossa. Non si può fare altro che sperare negli aggiornamenti che arriveranno a Sakhir.9.14 Abbiamo assistito ad una grande pagina di F1. Oggiha dimostrato che l'uomo, il pilota, può ancora battere una macchina superiore. Norris e Piastri si leccano le ferite con la McLaren.9.13 Qualifica solida per Antonelli, ha fatto il suo. Disastrosa invece per, sopravanzato persino da Hadjar con la Racing Bulls.9.12 La classifica della Q3:1 MaxRed Bull Racing 1:26.