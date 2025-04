Sport.quotidiano.net - Campionato di Promozione: San Pietro in Vincoli e Sparta Castel Bolognese in lotta per la salvezza

Ildi, propone per domani le gare della giornata n.32. Al termine della ‘stagione regolare’ mancano 3 turni. Saninsono in pole position per conquistare ladiretta, ma non possono permettersi passi falsi. Cervia United-Forlimpopoli. Cinque gare di fila senza vittorie (4 pareggi e un ko) hanno frenato i gialloblù. La formazione di mister Montanari, che dovrà rinunciare allo squalificato Tisselli, ha l’obiettivo di chiudere la stagione nei piani alti, conservando il 5° posto a quota 51. Gli artusiani invece hanno assoluto bisogno di punti, essendo al 14° posto, in piena zona playout, con 34 punti, a -1 dalla. Classe-Frugesport. Derby senza troppe motivazioni di classifica, se non quelle di prestigio per i padroni di casa (6 risultati utili nelle ultime 7 giornate), sesti a quota 50.