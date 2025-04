Sport.quotidiano.net - Bologna vola verso la Champions: Ndoye e Orsolini protagonisti

E’ in volola, ildi Italiano: grazie soprattutto alle sue ali. E’ la stagione dei record per, miglior attaccante italiano delle ultime tre stagioni. Ma il successo dei rossoblù si spiega anche con il decollo di Dan, sbocciato definitivamente. Ha brillato da subito, fin dalla scorsa stagione, con affondi che spaccavano le difese. Quest’anno però ha un valore aggiunto: 7 reti e 5 assist (3 in campionato e due in Coppa Italia, nell’ultima sfida con l’Empoli per Dallinga). Un anno fa furono due le reti, delle quali una sola in campionato e un assist: insomma, quest’annoè più decisivo che mai. La svolta è iniziata poco meno di un anno fa: proprio contro il Napoli, anche se al Maradona. Correva l’11 maggio 2024 quando lo svizzero trovò la sua prima rete in campionato (in Coppa Italia aveva segnato il gol vittoria sull’Inter): cross di Odgaard e colpo di testa vincente, in quella che sarebbe stata la partita dell’aritmetica conquista dellaLeague.