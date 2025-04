Sport.quotidiano.net - Solidarietà al Castellani: Avis e Lega Serie A promuovono la donazione di sangue

Quello di domani alnon sarà solo un pomeriggio di grande calcio. In campo infatti scenderà anche la, grazie adnazionale eA, impegnate a convincere sempre più persone a donaree plasma. Già questa mattinaToscana sarà presente con un banchino in piazza della Vittoria, mentre domani saranno 20 i volontaripresenti agli ingressi e sugli spalti dello stadio per distribuire materiale informativo. Lo speaker spiegherà cosa è necessario fare per diventare donatori. Iniziativa che coinvolge diversi stadi italiani durante la 31esima giornata di campionato e prevede anche la trasmissione sui maxischermi degli stadi del video della campagna di sensibilizzazione “Mettiti in gioco“ di. "Lo sport e il calcio in particolare creano comunità – dicono Claudia Firenze (nella foto), presidente diToscana e Luciano Ramazzotti, presidente diEmpoli –, ciò di cui abbiamo bisogno per diffondere la cultura del dono in un mondo che in questo periodo storico sembra andare purtroppo nel verso opposto.