Juventus la verità di Thiago Motta | Non è stato un fallimento così è inaccettabile Il retroscena sull’addio di Bremer

Thiago Motta dopo l'esonero dalla Juventus. Un binomio nato sotto grandi propositi la scorsa estate, ma terminato in pochi mesi tra risultati negativi e frizioni all'interno dello spogliatoio. L'allenatore italo-portoghese, che con la 'Vecchia Signora' aveva firmato un contratto triennale, racconta le sue verità nell'intervista al 'Corriere della Sera': "Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d'accordo quando sento parlare di fallimento: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l'obiettivo prioritario.

