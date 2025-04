Cremonese trionfa 2-1 sulla Reggiana | decisivi De Luca e Bianchetti

Cremonese che trova una vittoria pesante in trasferta sulla Reggiana per 2-1. decisivi i gol di De Luca e Bianchetti, oltre agli assist di uno straordinario Vandeputte. In attesa delle altre partite, la squadra di Stroppa accorcia così sul terzo posto (-3 sullo Spezia) e tiene a distanza le inseguitrici. È il secondo successo di fila in trasferta dopo quello di Palermo. Al 7’ De Luca intercetta un retropassaggio ma non riesce a superare l’attento Bardi. I grigiorossi premono e al 10’ arriva una doppia grande occasione: cross di Azzi, spizzata di De Luca per Pickel che calcia trovando la super risposta del portiere avversario. sulla respinta Barbieri colpisce un palo clamoroso. La Reggiana, invece, punge in contropiede e al 18’ Vergara stampa sul palo un sinistro incrociato. Sport.quotidiano.net - Cremonese trionfa 2-1 sulla Reggiana: decisivi De Luca e Bianchetti Leggi su Sport.quotidiano.net Ripartenza immediata per lache trova una vittoria pesante in trasfertaper 2-1.i gol di De, oltre agli assist di uno straordinario Vandeputte. In attesa delle altre partite, la squadra di Stroppa accorcia così sul terzo posto (-3 sullo Spezia) e tiene a distanza le inseguitrici. È il secondo successo di fila in trasferta dopo quello di Palermo. Al 7’ Deintercetta un retropassaggio ma non riesce a superare l’attento Bardi. I grigiorossi premono e al 10’ arriva una doppia grande occasione: cross di Azzi, spizzata di Deper Pickel che calcia trovando la super risposta del portiere avversario.respinta Barbieri colpisce un palo clamoroso. La, invece, punge in contropiede e al 18’ Vergara stampa sul palo un sinistro incrociato.

Cremonese trionfa 2-1 sulla Reggiana: decisivi De Luca e Bianchetti. Debutto con sconfitta per Dionigi. La Cremonese vince per 2 a 1 ma la Reggiana ha reagito. Inizia male l'avventura di Dionigi con la Reggiana: la Cremonese vince e mette lo Spezia nel mirino. La Cremonese vince 2-1 ed è quarta in classifica. Una cinica Cremonese vince 3-1. Coppa Italia Primavera, la Cremonese vince in rimonta: con il Napoli è 2-1. Ne parlano su altre fonti

La Cremonese supera la Reggiana 2-1 in un match chiave per la classifica - Al Città del Tricolore di Reggio Emilia , la Cremonese ha conquistato tre punti fondamentali battendo la Reggiana per 2-1 in un anticipo della trentaduesima giornata di Serie B . Una vittoria che cons ... (informazione.it)

Cremonese, colpaccio esterno: Reggiana battuta 2-1 - Tre punti d’oro, su un campo difficile, contro un avversario insidioso. La Cremonese ottiene un successo determinante in trasferta contro la Reggiana. Al Città del Tricolore di Reggio Emilia i ragazzi ... (informazione.it)

Diretta/ Roma Cremonese Primavera (risultato finale 2-1): Graziani la ribalta! (oggi 3 marzo 2025) - Formazioni Roma Cremonese, probabili scelte dei tecnici Per la difficile partita i padroni di casa del tecnico Gianluca Falsini dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1 con De Marzi tra i pali ... (ilsussidiario.net)