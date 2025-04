Sport.quotidiano.net - Gabriele Di Paola: Emozioni e Sfide della Stagione con il Siena

"L’uscita dal tunnel per il derby del Franchi con il Livorno, la Curva piena: l’arrivo a centrocampo con il sorriso. Non mi scorderò mai quel momento": in un’immagine tutta l’emozione diDi(nella foto) nel vestire la magliasua Robur. Quella che si porterà dentro di unavissuta, lui, da protagonista. Domani in scena Trestina-. "Una trasferta non semplice non solo per il campo non ottimale, ma anche perché loro hanno bisogno di punti per salvarsi. Quando si arriva in fondo al campionato, è sempre più complicato affrontare le squadre di bassa classifica. E poi noi, con questo tipo di avversari, abbiamo spesso fatto fatica. Anche con il Trestina, all’andata, non è andata bene, come con la Fezzanese. Purtroppo, le quattro sconfitte casalinghe consecutive, hanno segnato il nostro campionato, sia per i punti persi, sia mentalmente, con il Livorno che stava prendendo il largo".