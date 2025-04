Metropolitanmagazine.it - I dazi di Trump fanno crollare le borse e la Cina contrattacca

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La guerra commerciale scatenata dahanno messo in agitazione i mercati globali questa settimana. L’indice statunitense S&P 500 è crollato ieri del 4,8 per cento, il calo maggiore dal giugno 2020, mentre l’indice Nasdaq 100 ha ceduto il 5,4 per cento. I mercati europei sono scesi in risposta alle ritorsioni dellavenerdì. Il CAC 40 è sceso di circa il 4 per cento, il DAX è crollato. Venerdì laha annunciato l’imposizione dial 34 per cento sulle merci importate dagli Stati Uniti a partire dal 10 aprile. La mossa è una risposta proporzionale alla decisione statunitense di tassare le merci cinesi, annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donaldall’inizio della settimana come parte del suo cosiddetto pacchetto “Liberation Day”.Istatunitensi, fissati al 34 per cento, si aggiungono aiannunciati in precedenza dalla, il che significa che la tariffa doganale complessiva potrebbe valere almeno il 54 per cento.