La chiamata il viaggio a Noto e il bigliettino | cosa è successo tra Argentino e la madre dopo la morte di Sara

Argentino, il 26enne in carcere per la morte di Sara Campanella, ha reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri per spiegare cosa è successo subito dopo l'omicidio: "Era disperato, mi ha detto che stava per uccidersi". Leggi su Fanpage.it La mamma di Stefano, il 26enne in carcere per ladiCampanella, ha reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri per spiegaresubitol'omicidio: "Era disperato, mi ha detto che stava per uccidersi".

Stefano Argentino, la chiamata alla mamma dopo aver ucciso Sara e il drammatico viaggio in auto verso Noto. Messina, svolta nelle indagini: trovato un coltello vicino al luogo in cui è stata uccisa Sara Campane. Delitto Campanella, la madre di Argentino: "L'ho aiutato, voleva morire".

