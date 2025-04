Ilfattoquotidiano.it - “Io molestata dal segretario”. Ma la Fim Cisl manda via anche lei

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E’ una storia che mette in imbarazzo la Fim, il potente sindacato dei metalmeccanici. Una giovane sindacalista denuncia agli organismi interni presunte “molestiea connotazione sessuale” e “vessazioni” sul lavoro da parte deldi una provincia dell’Emilia-Romagna. L’accusato si dimette e lascia l’organizzazione, che però, nel giro di qualche mese, allontanala donna. Il caso è all’esame del giudice civile.La vicenda si protrae da anni. Lui dirigente, lei impiegata di un altro sindacato, negli stessi locali. Tra i due nasce un’amicizia e lui, nel settembre 2021, la porta in Fim alle sue dipendenze. Per lei è una bella opportunità di carriera, lui le fa la formazione. Sono in due in ufficio, lei sui 35 anni e lui una decina di più, entrambi sposati con altri sindacalisti