Inter-news.it - Parma-Inter, le probabili formazioni per la 31ª giornata di Serie A

Leggi su Inter-news.it

si giocherà oggi alle 18:00 allo Stadio “Ennio Tardini” di: queste leper la partita di oggi, valevole per la trentunesimadiA.CASA – Ilospita l’al Tardini con l’obiettivo di raccogliere punti per la salvezza. Cristian Chivu, grande ex di, ha ancora qualche dubbio da sciogliere sia a centrocampo che in attacco. Nello specifico, rimane aperta la bagarre tra Hernani e Sohm in mezzo al campo. Se fino a ieri, lo svizzero era in vantaggio, adesso il brasiliano lo ha sorpassato. Ma il dubbio comunque rimane. Chivu deciderà nelle prossime ore. Poi in avanti: qui Bonny vincerà il duello con Pellegrino e Djuric per una maglia dall’inizio. Ma sui lati, è bagarre tra Ondrejka e Almqvist.