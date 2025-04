Incidente in Puglia morte madre e figlia incinta Lo schianto tra auto finite fuori strada

incinta, sono morte in un Incidente avvenuto nella serata di ieri in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. Le vittime sarebbero. Ilmessaggero.it - Incidente in Puglia, morte madre e figlia incinta. Lo schianto tra auto finite fuori strada Leggi su Ilmessaggero.it Due donne, una delle quali, sonoin unavvenuto nella serata di ieri in, sullache collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. Le vittime sarebbero.

Incidente in Puglia, morte madre e figlia di 32 anni: lei era incinta. Lo schianto tra auto finite fuori strad. Acerra, oggi i funerali di Anna e Rosaria: mamma e figlia morte in un incidente a Foggia. Dubbi sull'incidente, parla la madre della vittima: «Giorgio mi disse che aveva paura». Chi è Lorys Bellapianta, il ragazzo di Busto morto in Puglia sbalzato fuori dall’auto in corsa: aveva appena perso il papà. Bimba di 8 mesi morta nell'incidente a San Ferdinando di Puglia, coinvolta tutta la famiglia: grave la madre. Incidente a San Ferdinando di Puglia, morta la bimba di otto mesi ferita insieme alla madre. Ne parlano su altre fonti

Incidente in Puglia, morte madre e figlia di 32 anni: lei era incinta. Lo schianto tra auto finite fuori strada - Due donne, una delle quali incinta, sono morte in un incidente avvenuto nella serata di ieri in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. Le vittime ... (ilmessaggero.it)

Puglia incidente nella notte, impatto tra due auto, madre e figlia muoiono, la più giovane era incinta, aveva solo 32 anni - Scontro frontale tra due auto sulla provinciale in territorio di Trani: due donne perdono la vita, altre due persone sono ricoverate in gravi condizioni. Il violento impatto sulla SP Andria-Bisceglie ... (msn.com)

Due donne muoiono in un incidente stradale, una era incinta - Due donne, una delle quali incinta, sono morte in un incidente avvenuto nella serata di ieri in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. Le vittime sono madre e figli ... (ansa.it)