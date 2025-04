Ilrestodelcarlino.it - Inclusione nello sport: il torneo 'All-In Games' promuove l'integrazione

L’rappresenta un valore fondamentale per la crescita di una comunità più equa e solidale. Il‘All-In’, che coinvolgerà studenti con e senza disabilità in disciplineive adattate, si pone come un esempio concreto di come lopossa diventare uno strumento di, abbattimento dei pregiudizi e valorizzazione delle differenze. L’incontro del 3 aprile, denominato ‘Waiting for All-in- Dialogo con la cittadinanza’ è stato un momento di sensibilizzazione e dialogo aperto, volto a favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’accessibilitàiva. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Versari-Macrelli e ha visto la partecipazione del Comitato Paralimpico Italiano, del Cesena Fc e del Comune di Cesena per un confronto aperto sul tema dellocome strumento per abbattere le barriere sociali.