Forlì sfida il Tuttocuoio | obiettivo serie C al Morgagni

Quint’ultima tappa per ildel concorso a premi che mette in palio laC. La truppa biancorossa di mister Alessandro Miramari domani alle 15, affronta allo stadioilcon l’intenzione di allungare il record di nove vittorie consecutive stabilito, domenica scorsa, contro il Sasso Marconi. Il match, qualora la striscia di vittorie arrivi in doppia cifra, potrebbe avvicinare i galletti all’finale qualora il Ravenna non centrasse i tre punti sul campo del Tau Altopascio quarto in classifica. Il, con 38 punti, veleggia nel bel mezzo della classifica, con sei tranquillizzanti, ma non ancora definitive, lunghezze di vantaggio sulle sabbie mobili della zona playout. Sulla panchina del club neroverde Aldo Firicano, confermato dopo il successo di anno scorso nel campionato d’Eccellenza e abbonato al 3-5-2.