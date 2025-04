Quifinanza.it - L’immobiliare cala meno del mercato nella tempesta dei dazi

Leggi su Quifinanza.it

Quella che si è appena conclusa è stata una settimananegativa delin generale per il settore immobiliare. Il cosiddetto “Liberation Day”, quello in cui Trump ha annunciatiseveri su tutti i partner commerciali, è stato il tema dominante nei mercati. L’estion della guerra commerciale si è rivelata più estesa di quanto previsto dalla maggior parte degli analisti e scontato dagli investitori. Di conseguenza, le azioni globali sono crollate a tutte le latitudini, i rendimenti dell’obbligazionario sono diminuiti e i prezzi del petrolio hanno subito un duro colpo. Sono aumentate le probabilità di una recessione negli Stati Uniti e sono state intaccate le stime sulla crescita in Europa, dove sono anche cresciute sensibilmente le scommesse sui tagli dei tassi da parte della Banca centrale europea (BCE), un tema importante per il settore immobiliare.