Lettera43.it - L’agricoltura smart cinese e i prezzi stracciati delle case nelle zone rurali del Giappone: le news dall’Asia

Leggi su Lettera43.it

In Cina l’intelligenza artificiale ha raggiunto anche le campagne. Gli abitanti, che costituiscono un terzo della popolazione totale del Paese (1,4 miliardi di persone) stanno utilizzando sempre di più chatbot, software e applicazioni per ricevere consigli sulle loro attività quotidiane. Grazie all’ampia copertura di Internet e all’elevata diffusione della telefonia mobile, i contadini si rivolgono all’Ia per chiedere come allevare animali, identificare piante, esaminare documenti e ottimizzare le attività di e-commerce. Tra le app più gettonate ci sono Yuanbao, realizzata dal colosso tecnologico Tencent, Tongyi di Alibaba e Doubao di ByteDance. Il governo spera che la rapida penetrazione dei servizi di Ia possa contribuire a ridurre il divario di povertà tra le ricche aree urbane e le più arretratedella Cina.