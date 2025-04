Ilfattoquotidiano.it - Partiamo dalla manifestazione del 5 aprile per costruire un movimento unitario contro guerra e austerità!

Oggi saremo in piazza a Roma a manifestarele guerre, le spese militari la distruzione del welfare. Si tratta di un evento importante per vari motivi.In primo luogo perché nonostante la maggioranza del popolo italiano sialae il riarmo, le mobilitazioni sono state sinora limitate. La mobilitazione è una presa di parola pubblica e collettiva da cui può scaturire unche dia voce a questa aspirazione generale di fermare lae di por fine al disumano genocidio del popolo palestinese.In secondo luogo perché è venuto a configurarsi come l’embrione di unaunitaria: convocata dal5 stelle ha visto convergere sull’obiettivo della mobilitazione forze politiche e sociali che condividono l’obiettivo del no alla.In terzo luogo perché la mobilitazionelaè necessaria peruna alternativa politica, sociale e morale alle classi dominanti europee che si mostrano sempre più come le peggiori del mondo.