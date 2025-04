WWE | CM Punk svela il favore e abbatte Roman Reigns con la GTS

Punk che ha potuto festeggiare la notizia della scorsa settimana: il beniamino della Windy City sarà finalmente nel main event di WrestleMania. Ovviamente Punk ha aperto la puntata di SmackDown, ha parlato del sogno che finalmente si realizzerà ed è stato poi interrotto da Paul Heyman che gli ha chiesto di rivelare il suo favore, anche a causa dell'insistenza di Roman Reigns in quel momento assente. Il Second City Saints ha quindi promesso di rivelarlo, ma di volere sul ring anche Reigns per guardarlo in faccia e così c'è stato da aspettare il finale di puntata.Un favore che parte da lontanoIl Tribal Chief appena arrivato in arena si è recato verso il ring, accompagnato dal suo Wiseman.

