Don Marelli verso la sentenza canonica per il sacerdote indagato per abusi I pm di Monza ascoltano i ragazzi

Battute finali del processo canonico in primo grado di giudizio contro don Samuele Marelli accusato di abusi sessuali. Nelle prossime settimane il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo emetterà la sentenza nei confronti del sacerdote ambrosiano, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile della stessa cittadina che comprende sei parrocchie, per sette anni responsabile della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi.Don Marelli deve rispondere di violenza sessuale sui minori che frequentavano gli oratori di Seregno. Il verdetto di condanna per il sacerdote è più che scontata, visto che, oltre alle testimonianze delle vittime, anche minorenni all'epoca dei fatti, dei loro genitori e degli educatori degli oratori coinvolti, è stata messa agli atti anche una cospicua documentazione fotografica ritenuta inoppugnabile dalla Curia ambrosiana.

