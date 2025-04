Gazzetta dello Sport | Anguissa-Gilmour sfida all’ultimo scatto per il centrocampo del Napoli

Succede spesso che gli opposti si attraggano, e non c'è nemmeno bisogno di chiedersi cosa leghi Frank Anguissa a Billy Gilmour e viceversa. Non la statura – si passa dal metro e 84 del camerunese al metro e 70 dello scozzese – né la vocazione tattica: uno è uomo di corsa e box-to-box, l'altro palleggiatore raffinato. Eppure, come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, osservando i pensieri di Conte nelle prove pre-Bologna, appare chiaro che entrambi si sovrappongono nei piani dell'allenatore.Bologna-Napoli è una delle "otto finali mondiali" che separano gli azzurri dal sogno scudetto. Per questo Conte analizza ogni dettaglio, cercando di capire chi potrà garantire più equilibrio, corsa e presenza contro il meccanismo quasi perfetto del Bologna di Italiano.

