Spal Primavera sfida Feralpi Salò per ritrovare la vittoria | il programma delle giovanili

Battere il fanalinounache manca da sette giornate. È questa la missione della, che oggi alle 15 al centro sportivo Fabbri ospita i gardesani, alla disperata caccia di punti salvezza. Nonostante la flessione, la squadra di Pedriali occupa un brillante sesto posto in classifica, ma i biancazzurri non possono permettersi di accontentarsi e devono puntare a un finale di stagione da protagonisti. Ecco il resto delgareselezioniline: Piacenza-(Juniores Nazionale, oggi alle 14,30),-Reggiana (Under 14, oggi alle 17,15),-San Marino Academy (Under 17, domani alle 14,30), San Marino Academy-(Under 16, domani alle 12),-San Marino Academy (Under 15, domani alle 12). Intanto, in campo femminile l’Accademiasi sta preparando in vista della venticinquesima giornata del campionato di serie C, indomani alle 15,30 a Vigarano Mainarda contro il Chieti.