In questo piccolo pulcino sono riposte le ultime speranze per salvare un’intera specie dall’estinzione

sono nati tre nuovi pulcini di otarda indiana, uno degli uccelli più rari e maggior rischio estinzione del pianeta. I nuovi nati fanno parte di un ambizioso progetto di conservazione finalizzato al rilascio in natura. In tutta l'India sono infatti rimaste appena un centinaio di otarde e la popolazione continua a essere in calo. Leggi su Fanpage.it In India,nati tre nuovi pulcini di otarda indiana, uno degli uccelli più rari e maggior rischio estinzione del pianeta. I nuovi nati fanno parte di un ambizioso progetto di conservazione finalizzato al rilascio in natura. In tutta l'Indiainfatti rimaste appena un centinaio di otarde e la popolazione continua a essere in calo.

In questo piccolo pulcino sono riposte le ultime speranze per salvare un'intera specie dall'estinzione. Ne parlano su altre fonti

In questo piccolo pulcino sono riposte le ultime speranze per salvare un’intera specie dall’estinzione - In India, sono nati tre nuovi pulcini di otarda indiana, uno degli uccelli più rari e maggior rischio estinzione del pianeta ... (fanpage.it)