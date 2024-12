Ilgiorno.it - Salvini assolto, festa Lega in via Bellerio: “Difendere i confini non è reato”

Milano – Matteoda tutte le accuse al processo di Palermo per il caso Open Arms, esulta la. La notizia dell’assoluzione è arrivata durante la prima seduta del nuovo Consiglio nazionale dellaLombarda, in corso nella sede di viaa Milano, ed è stata salutata da un lungo applauso e da abbracci tra i partecipanti, incluso il governatore Attilio Fontana. Anche diversi militanti si sono poi recati fuori dalla storica sede del Carroccio, festeggiando insieme l’assoluzione del leader. “non èsiamo con te”, recitava uno striscione. "Eravamo sicuri che alla fine avrebbe prevalso la giustizia – commenta il segretario regionale dellaLombarda e capogruppo a Palazzo Madama, il senatore Massimiliano Romeo – quella anche del buon senso e della logica, ero sicuro che un ministro della Repubblica che ha semplicemente fatto il suo dovere, che ha svolto il mandato che aveva ricevuto dai cittadini dii nostriapplicando quelle che sono le nostre leggi vigenti (leggi che una nave straniera aveva deciso di non rispettare) sarebbe stato