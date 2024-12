Rugby Nazionale U20 sconfitta in Irlanda | buon test a Dublino finisce 36-19

Leggi su Sportface.it

LaU20 diha disputato unmatch acontro i padroni di casa dell’: dall’incontro giocato sul terreno del St. Mary’s College sono arrivate ottime indicazioni per coach Santamaria. Gli Azzurrini hanno perso per 36-19, cedendo solo nel finale di una partita giocata alla pari. Dopo un primo tempo terminato 17-7, l’Italia ha piazzato due mete in apertura di secondo tempo con Faissal e Pietramala, passando in vantaggio (17-19). Nel giro di dieci minuti, tra il 63? e il 73?, l’ha realizzato tre mete che hanno congelato il risultato sul punteggio finale.U20 KO in, il commento di SantamariaCosì l’head coach Roberto Santamaria ha commentato la prestazione degli Azzurrini, nelle parole riportate dalla Fir: “Siamo soddisfatti da un lato, rammaricati dall’altro.