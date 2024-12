Dilei.it - Re Carlo, Harry umiliato. A Natale parlerà coi nipoti ma non con lui

Recercherà di mettersi in contatto con i Sussex il giorno di, ma non tanto per parlare conquanto per salutare iArchie e Lilibet e per vederli scartare i regali che ha inviato loro. Un’altra frustrazione per il secondogenito del Sovrano che si vede rimbalzare dal padre.Resi rifiuta di parlare conNegli ultimi mesi anche le conversazioni telefoniche tra Resono diventate un problema. Infatti, il Sovrano si rifiuta di parlare con il figlio. Quando lo chiama si nega.teme chepossa chiedergli un appoggio per la causa sulla sicurezza che lui in quanto Monarca non può dargli.Insomma,sta facendo di tutto per evitare di trovarsi impantanato in una situazione che può diventare davvero scomoda per lui. Come padre vorrebbe sentire il figlio e riavvicinarsi a lui, ma come Re ha le mani legate.