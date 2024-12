Tpi.it - Questo mondo fa paura: verso l’anno nuovo prevale la sfiducia

Leggi su Tpi.it

C’è meno pessimismola vita di tutti i giorni, c’è una diffusaper l’economia globale, una rassegnazione sul proseguimento delle crisi in corso, mentre alcuni timori che un tempo pensavamo potessero verificarsi solo nei film catastrofici o di fantascienza risultano delle opzioni possibili. È così che potremmo sintetizzare il “Predictions 2025 Report” pubblicato dall’Ipsos, uno studio svolto dall’istituto demoscopico coinvolgendo 33 Paesi in cui sono state fatte domande a migliaia di cittadini su un bilancio perche sta finendo e le prospettive per quello che verrà. Il 65% degli intervistati ritiene che il 2024 sia stato un anno negativo in generale, e il 51% ritiene lo sia stato anche a livello personale o per la propria famiglia. Un dato in generale negativo, visti anche i numerosi problemi che ilsta affrontando, ma in lieve miglioramento rispetto allo scorso anno, quando i due dati erano rispettivamente al 70 e al 53% e che mostra un progressivo miglioramento dal 2021 in poi, rivelando che, per quanto rimanga un dato negativo, il pessimismo sta gradualmente, seppur lentamente, scendendo.