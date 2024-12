Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orario, startlist superG Val Gardena, programma, streaming

Si alza ufficialmente il sipario sulla due-giorni di gare della Val, valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025. Tra la giornata odierna e quella di domani gli specialisti della velocità saranno protagonisti sulla splendida cornice della Saslong, prima di passare all’Alta Badia.LA DIRETTA LIVE DELDELLA VALDALLE 11.45Quale sarà ilalle ore 11.45 sarà di scena il, mentre domani al medesimosarà la volta della discesa. Dopo le prove dei giorni scorsi,gli “Uomini jet” saranno protagonisti nel, per saggiare linee e neve della Saslong. Un anno fa il successo in questa gara andò a Vincent Kriechmayr davanti a Daniel Hemetsberger e Marco Odermatt. Lo svizzero cercherà di tornare al successo in questa disciplina, mentre gli azzurri proveranno a essere protagonisti sulla pista di casa.