Ilrestodelcarlino.it - Protesta contro la discarica di Riceci: sit-in in piazza del Popolo per difendere le distanze di sicurezza

I comitati che si sono battutiladisono pronti a tornare in prima linea. Lo faranno stamattina, appuntamento indel, per far sentire la loro pressione sui sindaci che alle 11 si riuniranno per l’assemblea dell’Ata. Un sit-in sotto il Comune, diventato luogo simbolo dopo che proprio il sindaco Andrea Biancani è stato il primo a sostenere la contestata osservazione al Piano regionale dei rifiuti: quella con cui si propone alla Regione di ridurre dal 1.500 metri a 500 la distanza tra le nuove discariche pubbliche e i centri abitati. Norma "salva-" è stata subito definita, anche se il sindaco ha cercato di tenere distante la storia dellanel Comune di Petriano dal tema delle modiche proposte. "Il simbolo dellasarà un metro snodabile – spiegano i comitati – che i partecipanti esibiranno durante il sit-in.