Oroscopo Paolo Fox weekend 21 e 22 dicembre 2024 | previsioni sabato e domenica

Fox rivela l'del fine settimana di21 e22, concentrandosi su amore e salute. La Luna sarà in Vergine per tutte le 48 ore, con il Sole che transita in Capricorno nella giornata di. Questo fine settimana coinciderà con l'inizio dell'inverno. Approfondiamo leastrali diFox.Fox 21-22: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: sfruttate queste 48 ore per capire se il rapporto è solido. La voglia di insicurezza vi rende arroganti. Potrebbero tornare in auge dei problemi che credevate risolti. In caso di due relazioni, dovrete prendere una decisione definitiva. Lavoro: ultimamente la concentrazione scarseggia e ci sono stati dei problemi. Evita i malintesi e gli equivoci tra colleghi. Toro - Amore: stelle valide per le coppie volenterose.