Open ArmsPm conferma richiesta 6 anni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.10 "I migranti soccorsi dallaArms avevano diritto di scendere non perché malati, ma perché uomini liberi". Così la Pm Sabella,in aula a Palermo,dove si decide la sentenza per Salvini sul casoArms."E i minori avevano diritto a sbarcare secondo la normativa Sar".tadi condanna a 6. Per la difesa, "la Procura è attenta ai dettagli,non al senso generale.Il Pm ha omesso evidenze chiare",dice Bongiorno. Giudici riuniti in Camera di Consiglio. La sentenza è attesa per le 18.